Flamengo iguala Palmeiras como time com mais títulos nacionais

Ao ganhar a final sobre o Corinthians nesta quarta-feira (19), nos pênaltis (6 a 5), depois do empate no tempo normal, o Flamengo conquistou a Copa do Brasil pela quarta vez em sua história e chegou a marca de 15 títulos nacionais em competições oficiais em sua história, igualando o Palmeiras, o então recordista de títulos no Brasil.

Oito vezes campeão do Brasileirão (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020), o Rubro-negro chegou ao tetra da Copa do Brasil (1990, 2006, 2013 e 2022). Além disso, tem duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021) e uma Copa dos Campeões (2001). No início de 2022, o Flamengo teve a chance de conquistar mais uma Supercopa do Brasil, mas acabou derrotado pelo Atlético-MG, nos pênaltis.