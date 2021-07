Flamengo goleia Bahia por 5 a 0 com direito a 'hat trick' de Gabigol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em uma grande atuação coletiva, que teve como principal destaque o "hat trick" de Gabigol, o Flamengo goleou o Bahia por 5 a 0 em pleno estádio de Pituaçu (BA), pulou três posições na tabela e se aproximou do G-4 do Campeonato Brasileiro. Os outros gols foram marcados por Pedro e Vitinho.

O Rubro-Negro agora soma 18 pontos, mas tem dois jogos a menos. Já o Tricolor baiano foi ultrapassado pelo seu adversário desta noite e, com 17 pontos, caiu para a oitava colocação.

Nesta semana o Flamengo vira a chave para a Copa Libertadores, onde nesta quarta-feira (21) enfrenta o Defensa y Justicia, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. Na ida, na Argentina, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 e agora tem a vantagem do empate.

O Bahia, por sua vez, terá uma semana de descanso e volta a campo somente no domingo (25), em Belo Horizonte (BH), quando enfrentará o Atlético-MG.

Fla é amplamente superior os 90 minutos

O Flamengo não deixou o Bahia sentir o gostinho da partida em Pituaçu (BA). Na segunda partida do técnico Renato Gaúcho, a equipe foi amplamente superior e não tomou conhecimento do Tricolor baiano, podendo, inclusive, ter vencido por um placar ainda mais elástico esta noite.

O melhor - Gabigol letal

O camisa 9 do Flamengo demonstrou seu senso de artilheiro e, além do belo pênalti cobrado, fez dois gols de extrema categoria e talento. Este foi o seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro, já que anteriormente o camisa 9 estava servindo a seleção brasileira.

O pior - Nino Paraíba afobado

O experiente lateral direito do Bahia se mostrou afobado e cometeu um pênalti evitável a favor do Flamengo. Diego retorna e faz boa partida Recuperado de uma lesão, o capitão Diego retornou hoje à equipe e fez uma boa atuação, embora tenha perdido uma grande oportunidade no primeiro tempo.

Pênalti e gol de Gabigol

Aos 20 minutos do primeiro tempo, Michael fez boa jogada e a bola sobrou para Arrascaeta, que invadiu a área e foi derrubado por Nino Paraíba. Pênalti que Gabigol cobrou com categoria e abriu o placar para o Flamengo.

Gol de trivela de Gabigol

Aos 40 minutos do primeiro tempo, Isla fez grande jogada na linha de fundo e cruzou para trás, encontrando um inteligente Gabigol, que com um lindo toque de trivela, colocou a bola no fundo da rede ampliando para o Flamengo.

No travessão!

Logo aos seis minutos do segundo tempo, Galdezani resolveu experimentar da intermediária e o potente chute explodiu no travessão do goleiro Diego Alves.

Gabigol faz mais um!

Em noite inspiradíssima, Gabigol fez seu terceiro gol aos 16 minutos do segundo tempo, quando recebeu boa bola de Everton Ribeiro, a protegeu bem e chutou cruzado.

Pedro faz o quarto de "voadora"

O Flamengo chegou ao 4 a 0 aos 28 minutos do segundo tempo, quando Vitinho cruzou e Pedro chegou escorando de "voadora".

Vitinho também deixa o dele

Aos 38 minutos do segundo tempo, Arrascaeta fez grande jogada individual e rolou para Vitinho que, na raça, escorou de carrinho e ampliou a goleada para 5 a 0.

Flamengo domina o primeiro tempo

O Flamengo teve amplo domínio do jogo no primeiro tempo e poderia ter construído um placar mais elástico não fosse as chances desperdiçadas, sendo a mais clara nos pés de Diego, que de frente para o gol, chutou forte para grande defesa de Matheus Teixeira.

Fla viaja amanhã para Brasília

O Flamengo dormirá em Salvador e amanhã viajará para Brasília (DF), onde na próxima quarta-feira (21) enfrenta o Defensa y Justicia (ARG) pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Bahia: Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Ligger e Matheus Bahia (Juninho Capixaba); Patrick, Galdezani e Rodriguinho (Pablo); Thonny Anderson (Maycon Douglas), Rossi e Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti

Flamengo: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Diego (João Gomes), Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Michael (Vitinho) e Gabigol (Pedro).Técnico: Renato Gaúcho

FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 X 5 FLAMENGO

Local: Pituaçu, em Salvador (BA)

Hora: 18h15 (horário de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa/GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa/GO)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Diego (FLA); Matheus Bahia, Gilberto, Galdezani (BAH)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Gabigol, aos 22 minutos do primeiro tempo (FLA); Gabigol, aos 40 minutos do primeiro tempo (FLA); Gabigol, aos 16 minutos do segundo tempo (FLA); Pedro, aos 28 minutos do segundo tempo (FLA); Vitinho, aos 38 minutos do segundo tempo (FLA)