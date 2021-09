Flamengo fecha mercado no azul e ganha fôlego para ajustes finais no elenco

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Cauteloso no mercado da bola, o Flamengo finalizou o período de janela de transferências com a balança a seu favor. Se consideradas apenas as vendas de Gerson e Rodrigo Muniz, o clube faturou ao menos R$ 200 milhões e engordou consideravelmente o caixa, que andava um pouco abalado pelos estádios fechados e a queda de outras receitas.

Por outro lado, o Fla foi às compras com espírito de prudência e procurou negócios que não onerassem o clube de forma imediata. Contratados por empréstimo com opção de compra, Kenedy e Andreas Pereira representarão um desembolso de algo em torno de R$ 150 milhões caso o clube queira exercer sua prioridade futura.

Como já havia feito um bom dinheiro em vendas de garotos da base no primeiro trimestre (R$ 55 milhões), o Rubro-Negro bateu com folga a meta orçamentária de R$ 168 milhões previstos para contratações. Com isso, os dirigentes também ganham mais margem para manter em dia parcelas referentes aos negócios de astros como Pedro e Gabigol, por exemplo.

Com as contas organizadas, os campeões brasileiros só não conseguiram dobrar o Lyon (FRA) por Thiago Mendes, mas seguem no trabalho de convencimento para ter o zagueiro David Luiz. O interesse já está mais do que manifestado e as conversas seguem. Embora esteja com a casa em dia, o clube, no entanto, não cogita ultrapassar seus limites financeiros pelo reforço.

Livre desde que rescindiu com o Arsenal, o jogador viria sem custos pela transação, gerando "apenas" gastos com salários. O clube já sinalizou ao jogador suas possibilidades, mas o defensor pediu um tempo para decidir sobre seu futuro.

Apesar de toda a complexidade do negócio, os rubro-negros acreditam em um final feliz e entendem que o jogador seria a cereja do bolo para Renato Gaúcho. Outros nomes chegam sem parar no departamento de futebol, mas o tema que mobiliza o clube é mesmo a possível chegada do ex-Arsenal.

Depois de superado esse tema, o Flamengo tem pendente ainda a conversa pela renovação de contrato de Arrascaeta, mas o assunto ainda esbarra em um desejo do empresário Daniel Fonseca de vender ao clube os 25% que ainda cabem ao Defensor (URU). As renovações de Diego Alves, Diego Ribas e Filipe Luis são consideradas missões mais tranquilas pela cúpula de futebol.