Flamengo faz golaço, Corinthians se salva, mas empate é ruim para os dois

Com gols de Gerson e Fábio Santos, Corinthians e Flamengo empataram em 1 a 1 neste sábado (7), na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Brasileirão.

O Rubro-Negro dominou a maior parte do jogo e abriu o placar com um golaço, mas o Timão buscou empate na reta final de pênalti.

O empate não foi bom para ninguém. O Flamengo permaneceu na 5ª colocação, com 44 pontos, e Corinthians foi a 31 pontos, na 12ª posição.

Na próxima rodada, o Corinthians visita o Fluminense, no dia 18, após a parada da Data Fifa. O Flamengo também joga fora, no dia seguinte, contra o Cruzeiro.

Mano Menezes foi aplaudido pela torcida corintiana em sua reestreia na Neo Química Arena. De prancheta na mão, o treinador orientou bastante o posicionamento dos jogadores, principalmente do jovem volante Gabriel Moscardo. Na etapa final, se mostrou mais irritado, gesticulando bastante à beira de campo.

Jogo

O Flamengo jogou o primeiro tempo como se estivesse em casa, não fosse o canto constante da torcida do Corinthians. Após 15 minutos de muita disputa e pouca inspiração sob a forte chuva que caiu em Itaquera, o Rubro-Negro controlou o ritmo do jogo. Dominou a posse de bola com boa movimentação de Everton Ribeiro e Gerson e passou a trocar passes com liberdade na intermediária do Timão, que sofreu para sair jogando diante da marcação por pressão.

Na melhor chance do primeiro tempo, Everton Ribeiro acertou o travessão de Cássio. Antes disso, Renato Augusto assustou em chute de longe, e Ayrton Lucas quase fez o primeiro em boa jogada individual pela esquerda. O Corinthians tentava contra-atacar com Yuri Alberto, mas o centroavante ficou muito isolado na frente. Resumindo: o Flamengo teve 11 finalizações contra 5 do Corinthians, mas pecou na hora de botar a bola para dentro.

Gerson abriu o placar para o Flamengo com um golaço no início do segundo tempo. O meia aproveitou vacilo na saída de bola de Giuliano, que substituiu Renato Augusto no intervalo, e acertou um chute de muita felicidade de fora da área. Com a vantagem no placar, o Fla recuou um pouco e chamou o Corinthians para seu próprio campo, enquanto apostava nos contragolpes com Bruno Henrique nas costas de Fagner.

Empurrado pela torcida, o Timão passou a pressionar na busca do empate e deixou tudo igual com Fábio Santos, de pênalti. No fim, o jogo ficou mais aberto, com as duas equipes com boas chances de gols. Mas ficou no 1 a 1 em Itaquera.

Gols e destaques

O Flamengo quase abriu o placar aos 30 minutos com Ayrton Lucas. Após envolvente troca de passes, o lateral recebeu pela esquerda, cortou para dentro e bateu à queima roupa para defesa do goleiro corintiano.

No minuto seguinte, Everton Ribeiro aproveitou sobra de bola, pegou bonito de canhota da meia-esquerda e acertou o travessão de Cássio, que só conferiu o lance e quase foi pego de surpresa.

Cássio salvou novamente o Corinthians aos 3 minutos do segundo tempo. Após linda enfiada de bola de Gerson, Bruno Henrique arrancou em velocidade e tentou cavar de canhota sobre o goleiro de 1,96 m, sem sucesso.

O meia do Flamengo abriu o placar aos 8 minutos do segundo tempo com um golaço de fora da área. Ele pegou na veia da meia-esquerda e acertou o ângulo de Cássio, sem chance de defesa.

O Corinthians empatou aos 33 minutos do segundo tempo em cobrança de pênalti. Léo Pereira cortou a bola com a mão, e o lateral corintiano não perdoou da marca da cal.

Protestos

Durante o dia, a Gaviões da Fiel protestou na porta do Parque São Jorge em tom de "fora todo mundo". Os gritos foram direcionados ao atual presidente, Duilio Monteiro Alves, à chapa da situação que disputa mais uma reeleição (Renovação e Transparência) e ao grupo de jogadores. O ex-presidente Andrés Sanchez também foi alvo da manifestação. À noite, em Itaquera, porém, o apoio ao time no jogo contra o Flamengo foi total. Mesmo com o time dominado, a fiel torcida cantou do início ao fim.