Flamengo faz 4 a 0 no Floresta e confirma vaga na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de conseguir uma sonora goleada na primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior (a Copinha), o Flamengo venceu o Floresta por 4 a 0, neste sábado (8) e garantiu vaga para a próxima fase da competição. O time lidera o grupo 29 com seis pontos e 14 gols de saldo. O clube carioca abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. Wesley cruzou pela direita, Ryan Luka dominou a bola no peito, aproveitou falha do time do Floresta e não desperdiçou a chance. Dez minutos depois o Mengão ampliou o placar e deixou a situação ainda mais confortável. André aproveitou cruzamento rasteiro de Marcos Paulo, e praticamente livre dentro da área, fez o segundo gol. Pouco antes do início da partida, o torcedor flamenguista viu o rival Vasco golear o Rio Claro por 12 a 0 e, desta forma, "superar" o 10 a 0 aplicado pelo Fla na primeira rodada, contra o Forte, placar que era até então a maior goleada desta edição da Copinha. A vantagem ficou ainda maior logo no começo do segundo tempo, quando Werton aproveitou rebote do goleiro Cauã, em chute de Marcos Paulo, um dos destaques do Mengão neste fim de semana. Na reta final de jogo, aos 38 minutos, o Fla deu números finais ao confronto ao marcar o quarto gol, desta vez com Pedro Arthur, que acertou belo chute na entrada da área do Floresta. Agora os meninos do Flamengo focam suas atenções para o duelo diante do Oeste, que acontece na próxima terça-feira, dia 11. Quem vencer avançará como líder do Grupo 29 do torneio.

