Flamengo evita derrota para LDU perto do fim e avança na Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo sofreu bastante, mas conseguiu empatar por 2 a 2 com a LDU (EQU) na noite desta quarta-feira (19), no Maracanã, e, assim, se garantiu nas oitavas de final da Copa Libertadores.

A equipe carioca teve um a menos desde os 14 minutos do primeiro tempo, com a expulsão de Willian Arão, e chegou a tomar uma virada após ter aberto o placar com Pedro. Guerra e Julio marcaram para os equatorianos, enquanto Gustavo Henrique deixou tudo igual já aos 42 minutos do segundo tempo.

Com o empate, Flamengo ainda mantém o primeiro lugar do Grupo G, com 11 pontos, além de eliminar a LDU. O time de Rogério Ceni agora tem vantagem para decidir a liderança diante do Vélez Sarsfield (ARG) na rodada final.

Antes disso, o clube rubro-negro precisa virar a chave e se preparar para a decisão do Campeonato Carioca, no sábado (22), diante do Fluminense. O jogo será no Maracanã, às 21h05.

FLAMENGO

Gabriel Batista; Gustavo Henrique, Bruno Viana, Léo Pereira (Ramon); Matheuzinho, WIllian Arão, Gerson (Diego Ribas), Everton Ribeiro (João Gomes) e Vitinho (Arrascaeta); Pedro e Gabi (Bruno Henirque). T.: Rogério Ceni

LDU

Gabbarini; Quinteros, Guerra, Ordóñez, Cruz (Ayala); Villaruel, Alcívar; Zunino (Muñoz), Julio, Arce (Martínez Borja); Amarilla. T.: Pablo Repetto

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Auxiliares: Lubin Torrealba e Tulio Moreno (VEN)

Cartões Amarelos: Gerson e Bruno Henrique (FLA); Cruz e Quintero (LDU)

Cartão Vermelho: Willian Arão (FLA), aos 14'/1ºT

Gols: Pedro (FLA), aos 32', e Guerra (LDU), aos 34'/1ºT; Gustavo Henrique (FLA), aos 43', e Júlio (LDU), aos 14'/2ºT