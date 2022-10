Flamengo erra país da final da Libertadores em copo temático

O Flamengo decidiu produzir copos temáticos para a final da Copa Libertadores da América, mas cometeu um erro grave, ao escolher a o mapa de outro país que vai sediar a partida decisiva. O copo foi produzido com as cores e o mapa da Colômbia, mas o país que vai receber a decisão contra o Athletico será o Equador, país vizinho que tem as cores da bandeira parecida.

