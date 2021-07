Flamengo enfrenta o Atlético-MG pelo Brasileirão

Com dois jogos a menos, o Flamengo é o décimo lugar no Brasileirão, somando 12 pontos.

O técnico do Flamengo, Rogério Ceni, deve contar com o retorno aos treinos esta semana de Arrascaeta. O meia, que estava servindo a eliminada seleção do Uruguai na Copa América, deve estar entre os relacionados para o jogo contra o Galo.

A partida é a chance do rubro-negro carioca se reabilitar na competição, após perder por um a zero para o Fluminense.

O Flamengo vai até Belo Horizonte, no Mineirão, na próxima quarta-feira (07), encarar o Atlético Mineiro, em rodada válida pela décima rodada do Brasileirão.

