Flamengo enfrenta Internacional neste domingo pelo Brasileirão

Flamengo e Internacional jogam neste domingo, às 18h15, no Maracanã. A partida é válida pela 15ª rodada do Brasileirão.

Os donos da casa vêm de uma sequência de sete vitórias, desde que Renato Gaúcho assumiu a direção técnica do clube. No meio da semana, venceu o ABC-RN, em Natal, por 1 a 0, poupando os titulares e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio.

No Brasileirão, mesmo com dois jogos a menos, o Flamengo está próximo ao G-4 com 24 pontos.

Já o Internacional ronda a zona do rebaixamento com apenas 14 pontos. O técnico Diego Aguirre não vai contar com Moisés, suspenso, e Mauricio, contundido. Mas o uruguaio vai ter o retorno de Patrick, Yuri Alberto e Thiago Galhardo.