Flamengo enfrenta Goiás neste sábado pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Goiás tem vantagem com oito pontos, no meio da tabela, após duas vitórias seguidas na competição, sendo a última contra o Santos por 1 a 0.

O Flamengo recebe o Goiás neste sábado (21) pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 16h30, no Maracanã.

