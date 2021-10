Flamengo empata sem gols com o Cuiabá e fica a 10 pontos do Atlético-MG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo parou na defesa do Cuiabá na noite deste domingo (17), no Maracanã, empatou em 0 a 0 e, assim, perdeu a oportunidade de ficar mais perto do líder Atlético-MG, que foi derrotado também pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo no Rio de Janeiro foi marcado por polêmica com um gol de Michael anulado pela arbitragem logo nos primeiros minutos. O árbitro da partida, amparado pela revisão do VAR, entendeu que Matheuzinho, impedido no lance, participou da jogada que resultou na finalização do camisa 19.

Com o resultado, o Flamengo foi aos 46 pontos e ficou agora a dez do Atlético. Uma vitória contra o Cuiabá faria o clube rubro-negro depender apenas de si mesmo para assumir a liderança, uma vez que o time tem dois jogos a menos que os mineiros, além de um confronto direto com o líder na 29ª rodada.

Já o clube mato-grossense foi aos 35 pontos e subiu para a nona posição.

Na próxima rodada, o Flamengo terá pela frente o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, às 19h de sábado (23). No dia seguinte, o time de Mato Grosso visitará o líder Atlético-MG, às 16h, no Mineirão.

Antes disso, o time carioca visita o Athletico-PR, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, às 21h30 de quarta-feira (20), na Arena da Baixada.

FLAMENGO

Diego Alves; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia (Kenedy), Everton Ribeiro (Vitinho) e Andreas Pereira; Michael (Gustavo Henrique) e Gabriel (Vitor Gabriel). T.: Renato Gaúcho

CUIABÁ

Walter; Lucas Ramon (Yuri), Paulão, Alan Empereur e Uendel; Auremir (Marllon), Camilo (Jonathan Cafu) e Pepê; Clayson, Felipe Marques (Rafael Gava) e Jenison (Elton). T.: Jorginho

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (BRA)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Cartões amarelos: Filipe Luís (FLA); Marllon (CUI)