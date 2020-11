Flamengo empata com Racing e decide em casa vaga para as quartas da Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em jogo marcado por uma atuação polêmica da arbitragem, o Flamengo empatou com o Racing (ARG) por 1 a 1, em Buenos Aires, nesta terça-feira (24), no jogo de ida pelas oitavas de final da Libertadores.

A decisão de quem vai seguir para a próxima fase do mata-mata será definida agora no duelo de volta, no Maracanã, na próxima terça-feira (1º), às 21h30. Os cariocas terão a vantagem de jogar pelo 0 a 0. Uma nova igualdade por 1 a 1 levará a disputa para os pênaltis. Qualquer empate com mais de um gol favorecerá ao Racing.

Na Argentina, os donos da casa deixaram o gramado do estádio Presidente Perón na bronca com o árbitro Alexis Herrera, da Venezuela, que anulou dois gols do Racing no segundo tempo.

Os dois lances foram checado pelo VAR, que validou as marcações do juiz sem chamá-lo para conferir o vídeo à beira do gramado.

Reclamações à parte, Fértoli marcou para os argentinos, enquanto Gabigol empatou para os brasileiros, ambos na primeira etapa.

O Racing foi às rede primeiro, aos 12 min, quando Fértoli, que estava sozinho na grande área, recebeu um passe de Fabricio Domínguez. Com uma finalização de primeira, o camisa 7 venceu o goleiro Diego Alves.

Apesar do erro, o Flamengo conseguiu reagir apenas dois minutos depois. Bruno Henrique fez uma grande jogada individual pela esquerda e, de trivela, deu passe para Gabigol, na linha pequena área, igualar.

A resposta imediata era reflexo do equilíbrio que marcou o primeiro tempo. Lisandro López ainda teve uma chance de marcar de cabeça, mas parou nas mãos de Diego Alves, assim Bruno Henrique também quase anotou, porém acertou o travessão.

Na volta do intervalo, o Racing esboçou uma pressão e foi melhor do que os brasileiros, que também tiveram um gol invalidado com Arrascaeta. Vitinho estava em posição de impedimento antes de dar assistência para o uruguaio.

Antes do fim jogo, porém, o time carioca ainda teve um jogador expulso, Thuler recebeu cartão vermelho após uma falta dura em Raniero.

RACING

Arias; Fabrício Domínguez (Pillud), Sigali, Nery Domínguez, Mena; Soto, Matías Rojas, Miranda, Fértoli (Godoy); Reniero, Licha López. T.: Sebastián Beccacece

FLAMENGO

Diego Alves; Renê (Gustavo Henrique), Thuler, Léo Pereira, Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro (João Gomes), Arrascaeta (Diego); Bruno Henrique, Gabigol (Vitinho). T.: Rogério Ceni

Estádio: El Cilindro, em Buenos Aires (ARG)

Juiz: Alexis Herrera (VEN)

Cartões amarelos: Fabrício Domínguez, Sebastián Beccacece, Sigali (Racing); Gerson (Flamengo)

Cartões vermelhos: Martín Bressan (Racing); Thuler, Natan (Flamengo)

Gols: Fértoli, aos 12min do primeiro tempo (Racing); Gabigol, aos 14min do primeiro tempo (Flamengo)