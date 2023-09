Flamengo empata com Goiás na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Goiás e Flamengo ficaram no 0 a 0, no duelo que ocorreu na noite desta quarta-feira (20), no Estádio da Serrinha, em Goiás. O jogo foi válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o empate, Goiás sobe para 15º, com 26 pontos.

O time Rubro-Negro ficou com 40 pontos, e caiu para o quinto lugar.

O Flamengo agora volta as forças para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, no domingo (24), no Morumbi. O Goiás só volta a entrar em campo na segunda-feira, dia 2, às 20h, diante do Botafogo.