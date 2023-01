Flamengo empata com Bangu com volta de Rodrigo Caio e gol de Lorran

SÃO PAULO/SP - Com direito a volta de Rodrigo Caio e gol da jóia Lorran, o Flamengo empatou com o Bangu, na terça-feira (24), por 1 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O time rubro-negro reserva saiu atrás, com gol de Renatinho, e buscou o empate para seguir invicto no Estadual.

Focando na disputa da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, o Flamengo escalou jovens para o jogo de hoje. O time, porém, sofreu diante de um organizado Bangu e precisou correr atrás do prejuízo.

Lorran, de 16 anos, se tornou o mais jovem a marcar pelo profissional rubro-negro. Foi a primeira vez que o meia-atacante balançou as redes pelo profissional do Flamengo.

Com a vitória, o Flamengo lidera o Carioca, com 11 pontos. o Bangu é o terceiro, com oito.

Desempenho

Bangu troca passes, pressiona saída e força erros do Flamengo. Os donos da casa complicaram o clube rubro-negro no início do jogo, construindo desde trás quando tinham a bola e pressionando os flamenguistas assim que perdiam a posse.

Flamengo sofre com falta de entrosamento, Rodrigo Caio erra saída de bola e Bangu chega ao gol. O zagueiro vacilou em um passe próximo a intermediária, que levou o Bangu a ficar cara a cara com Matheus Cunha. Felizardo parou no goleiro, mas Renatinho não perdoou.

O time rubro-negro acordou no segundo tempo e empatou com golaço de Lorran. O Flamengo voltou a campo com fome de bola, pressionando o adversário no seu campo, e foi assim que chegou à igualdade, em finalização no ângulo da joias de 16 anos.

Gabriel Noga entrou aos 15 minutos do segundo tempo, se machucou sozinho em seu primeiro lance com bola e saiu chorando para a entrada de Diegão.

BANGU

Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Adryan (Vitor), Patrick, Renatinho (Liberato); Gabriel Feliciano; Adsson; Samuel (Saulo); Edinho (Gabryel Martins), Daniel Felizardo (Kevin); Luis Felipe. Técnico: Felipe Maestro

FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley, Rodrigo Caio (Noga (Diegão)), Cleiton, Marcos Paulo (Petterson); Igor Jesus, Evertton Araujo, Thiaguinho; Lorran, Werton, Mateusão. Técnico Mario Jorge.

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho; Daniel do Espírito Santo Parro

Cartões amarelos: Adryan, Guilherme Liberato e Paulo Henrique Alves (BAN); Marxos Paulo e Igor Jesus (FLA)

Gols: Renatinho (BAN), aos 43 minutos do primeiro tempo; Lorran (FLA), aos dez minutos do segundo tempo