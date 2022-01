Flamengo e Volta Redonda não saem do zero em jogo sonolento do Carioca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Volta Redonda fizeram uma partida com poucos lances de perigo e ficaram no 0 a 0 na noite deste sábado (29), no Raulino de Oliveira. O confronto da segunda rodada do Carioca deixou a desejar tecnicamente e teve apenas 10 bons minutos de bola rolando, no início da segunda etapa.

Na terceira rodada, o Rubro-Negro volta ao Raulino de Oliveira, mas desta vez como mandante, para encarar o Boavista na quarta (2), às 18h. Mais cedo na mesma data, às 15h30, o Voltaço visita o Bangu em Moça Bonita.

Partida

Fraco tecnicamente, o primeiro tempo da partida contou com muita vontade dos atletas, contudo poucas jogadas de efeito. Os times se anularam e o único lance de perigo veio aos 41 minutos. Thiaguinho aproveitou a sobra no escanteio e cruzou de novo para área. Matheus França subiu sem ninguém na marcação e tocou de cabeça na bola, tirando tinta da trave direita.

O início do segundo tempo foi melhor. Aos 7, Lelê bateu de primeira após cruzamento de Luiz Paulo e obrigou o goleiro Matheus Cunha a fazer uma grande defesa. A reposta do Fla veio na sequência, com o cruzamento de Wesley que André cabeceou mal, perdendo grande oportunidade.

No entanto, o confronto voltou a cair de ritmo rapidamente e seguiu a mesma toada de antes do intervalo, quando pouca coisa aconteceu. Aos 41, o Mengo teve nova chance pelo alto, mas Noga não conseguiu alcançar o cruzamento para emendar para o gol.

Difícil de assistir

Com o jogo restrito ao streaming, o torcedor que optou por o duelo na Eleven Sports sofreu para assistir o duelo. Antes de a bola rolar, quando a escalação do Volta Redonda era exibida, o sinal da transmissão caiu. Com mais de 11 minutos do primeiro tempo, ele foi reestabelecido.

Após um período de estabilidade, a transmissão voltou a cair aos 22 do segundo tempo, retornando três minutos depois. Aos 33, apenas a imagem caiu, deixando a partida apenas com o áudio até por volta dos 40 minutos, quando a Eleven voltou a travar completamente, voltando apenas no minuto final.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 0 x 0 FLAMENGO

Data: 29/01/2022

Local: Estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Hora: 18h (de Brasília)

Árbitro: Grazziani Maciel Rocha

Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza e André Roberto Smith Silveira.

Cartões amarelos: Julinho, Luiz Paulo, Marcos Júnior (Volta Redonda) Marcos Paulo, Igor Jesus (Flamengo)

VOLTA REDONDA

Luiz Felipe; Júlio Amorim (Iury), Grasson, Dilsinho e Luiz Paulo; Pedro Thomaz (Marcos Júnior), Tinga e Caio Vitor (Hugo Cabral); Pedrinho, MV (Mattos) e Lelê (Natan). Técnico: Neto Colucci.

FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley, Gabriel Noga, Cleiton e Marcos Paulo (Richard); Igor Jesus, Yuri de Oliveira (João Gomes) e Matheus França; Lázaro, Thiaguinho (Kayke David) e André Luiz (Mateusão). Técnico: Fábio Matias.