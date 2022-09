Flamengo e Vélez Sársfield disputam vaga na final da Libertadores

O Flamengo tem a vantagem, tendo vencido o Vélez no primeiro jogo das semifinais por 4 a 0. Ontem, o Atlhetico Paranaense derrotou o Palmeiras e já conquistou a sua vaga na disputa. A final acontece no dia 29 de outubro em Guayaquil, no Equador.

Flamengo e Vélez Sársfield, da Argentina, estão em campo no Maracanã, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (7) na disputa pela vaga na final da Libertadores da América.

