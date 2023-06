Flamengo e Palmeiras lideram arrecadações em premiações da Conmebol

Os recentes bicampeonatos da Libertadores —Flamengo em 2019 e 2022, e Palmeiras em 2020 e 2021— fizeram os dois clubes se isolarem no ranking. A diferença do Palmeiras para o terceiro colocado River Plate, por exemplo, é de quase R$ 100 milhões

A dupla é responsável por 10,8% do total de receitas distribuídas pela entidade sul-americana no período.

SÃO PAULO/SP - A Conmebol divulgou nesta terça-feira (27) a lista com clubes que mais arrecadaram em premiações entre 2016 e 2022, e Flamengo e Palmeiras lideram, com folga, o ranking.

