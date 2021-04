Flamengo e Palmeiras disputam hoje título da Supercopa

O Porco também terá duas faltas: Luiz Adriano que está em isolamento com covid-19, e Luan Silva que passou, recentemente, por uma cirurgia no joelho.

Considerados gigantes economicamente no cenário atual, os clubes querem manter a fase de sucesso do qual vem desde o ano passado. Os técnicos Rogério Ceni e Abel Ferreira prometem uma briga acirrada pela taça, porém, o rubro-negro deve contar com alguns desfalques como Pedro, que está lesionado e Thiago Maia que se recupera de uma cirurgia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.