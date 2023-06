Flamengo é o não-europeu com mais seguidores nas redes; Real Madrid lidera

O Real Madrid lidera um ranking que leva em conta as quatro principais plataformas (Twitter, Instagram, Facebook e TikTok), somando mais de 363 milhões de fãs nas quatro. Segundo o estudo do Observatório de Futebol CIES.

SÃO PAULO/SP - Flamengo é clube o não-europeu com mais seguidores nas redes sociais. Já o líder do ranking mundial é o Real Madrid.

