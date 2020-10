Flamengo e Junior Barranquilla se enfrentam hoje pela Copa Libertadores

Já classificado às oitavas de final da Copa Libertadores, o Flamengo encara o Junior Barranquilla (COL) nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pela sexta e última rodada da Fase de Grupos da competição. A partida terá início às 21h30 (horário de Brasília) e será transmitida ao vivo, Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Mário Silva, reportagem de Rodrigo Campos e plantão de Luiz Ferreira. A cobertura tem início às 21h, com o Show de Bola Nacional, que também pode ser acompanhado abaixo:

Embora a equipe rubro-negra já tenha assegurado o acesso à próxima fase, o confronto será importante para garantir a classificação na primeira colocação do Grupo 1.A posição no topo da chave permite ao time realizar em casa o jogo da volta das oitavas. Para se manterem na liderança, os brasileiros precisam apenas de um empate.

Por outro lado, somente a vitória interessa aos colombianos e, mesmo assim, depende de outros resultados para seguir vivo na Libertadores. Na terceira colocação, com seis pontos, o Junior Barranquilla terá que torcer para o vice-líder Independiente del Valle (EQU), com nove pontos, perder para o Barcelona de Guayaquil (EQU). O confronto entre equatorianos vai ocorrer simultaneamente com o embate entre Flamengo e Junior Barranquilla. Outra desvantagem do Junior em relação ao concorrente é no critério de desempate do saldo de gols. Os colombianos têm dois negativos, enquanto os equatorianos somam quatro.

Na estreia da Libertadores, o Flamengo bateu o Junior Barranquilla fora de casa, por 2 a 1, com dois gols de Everton Ribeiro. Na ocasião, o time carioca ainda tinha como técnico o português Jorge Jesus.

A escalação do Flamengo, comandado pelo técnico catalão Domènec Torrent é o grande mistério para o duelo desta noite. Este será o sexto jogo em apenas 18 dias. Levando em consideração a sequência desgastante e já garantido à próxima fase, resta saber se Dome vai optar por poupar ou não os titulares. Além da maratona cansativa, no próximo domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrentará o líder Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Em caso de vitória, o Rubro-Negro assume a liderança do Brasileirão.