Flamengo e Jorge Jesus fazem acordo e liberação do Benfica será negociada

Jorge Jesus deve voltar a ser técnico do Flamengo. O técnico português que consquistou cinco títulos com a camisa rubro-negra aceitou o acordo com o Flamengo, que agora vai negociar com o Benfica a liberação de Jesus. A multa gira em torno de 6 milhões de euros (quase R$ 39 milhões). Ontem a noite, os dirigentes do Flamengo Marcos Braz e Bruno Spindel, estiveram na casa de Jesus, em Portugal, e saíram de lá dando sinal verde na negociação. O clube procura um técnico desde a saída de Renato Gaúcho e desde o início já pensava em Jorge apesar da negociação complexa.

