Flamengo e Fluminense se enfrentam pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

No Fluminense, o técnico Fernando Diniz deve poupar Felipe Melo devido a uma lesão na coxa. O time soma 46 pontos no campeonato, 12 vitórias, 7 empates e 12 derrotas.

Para o Flamengo, é provável que o técnico Tite mantenha o time que venceu o Palmeiras de 3 a 0 no jogo de quarta-feira (8). O time soma 56 pontos no campeonato, 16 vitórias, 8 empates e 8 derrotas.

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste sábado (11) pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. O jogo será às 18h30 (de Brasília) no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

