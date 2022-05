Flamengo e Botafogo se enfrentam pela 5º rodada do Brasileirão neste domingo

No Flamengo, Pablo se recupera de uma lesão na coxa, Fabrício Bruno (se recupera de uma lesão no pé direito), Matheusinho e Rodrigo Caio também machucados torna a provável escalação entre Hugo, Willian Arão, David Luiz e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Thiago Maia e Bruno Henrique; Éverton Ribeiro e De Arrascaeta; Gabigol.

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (8) pela 5º rodada do Campeonato Brasileiro, em Brasília, às 11h, no Mané Garrincha.

