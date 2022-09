Flamengo e Athletico-PR disputam 5ª final brasileira da Libertadores

A final da Libertadores da América entre Flamengo e Athletico-PR será a quinta da história entre duas equipes do Brasil.

Após derrotar o Vélez Sarsfield (Argentina) por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (7) no Maracanã, o Rubro-Negro e o Furacão disputarão o título da competição continental no dia 29 de outubro, no estádio Monumental de Guayaquil (Equador).

A última decisão continental entre dois brasileiros foi conquistada pelo Palmeiras, que derrotou o Flamengo por 2 a 1, na prorrogação, no dia 27 de novembro de 2021 no estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai).

Em 2020 o Verdão também ficou com o título, ao superar o Santos por 1 a 0 no estádio do Maracanã.

A primeira edição da Libertadores com final brasileira foi em 2005, quando o São Paulo derrotou o Athletico-PR. Um ano depois o time do Morumbi voltou a buscar a conquista continental, mas o troféu ficou com o Internacional.