Flamengo desafia a motivação do Atlético-GO no Maracanã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo enfrenta o Atlético-GO neste sábado (30), às 20h30, no Maracanã, pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro. O time carioca busca a quarta vitória consecutiva no torneio diante de um adversário que chega motivado para o duelo rubro-negro.

Coritiba, Juventude e Avaí foram as vítimas mais recentes do Flamengo, que ganhou embalo na tabela de classificação. O time dirigido por Dorival Júnior chegou ao G-6 e tem 30 pontos, nove abaixo do líder Palmeiras.

A equipe, porém, vive um momento de polêmica, depois do empate sem gols com o Athletico-PR pela Copa do Brasil. Erros de arbitragem e reclamações deram a tônica nas entrevistas após o confronto no Maracanã.

Para enfrentar o Atlético-GO, porém, o Flamengo terá outra preocupação. Na próxima terça-feira (2), o time enfrenta o Corinthians, no Itaquerão, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Por isso, Dorival Júnior deve mandar a campo uma formação reserva para encarar os goianos.

Na retaguarda, o Flamengo está habituado a atuar com uma formação alternativa. Já do meio-campo para a frente, as novidades devem ser o chileno Vidal e o ponta Everton Cebolinha, que fariam assim suas primeiras partidas como titulares.

O Flamengo deve atuar com o seguinte time: Santos; Matheusinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Victor Hugo, Vidal e Diego; Marinho, Matheus França e Everton.

Do outro lado, o Atlético-GO perdeu seus últimos cinco jogos e vem de derrota para o América-MG em casa por 1 a 0. Por causa dessa sequência, o time dirigido por Jorginho despencou para a 18ª colocação, com 17 pontos. Em compensação, o Dragão vem de vitória sobre o Corinthians pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O Atlético-GO deve entrar em campo com a seguinte escalação: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Edson Felipe e Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Jorginho; Wellington Rato, Ricardinho e Peglow.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 20h30 (de Brasília) deste sábado (30)

Juiz: Caio Max Augusto Vieira (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Premiere