Flamengo derrota o Volta Redonda e conquista a Taça Guanabara

O Flamengo venceu o Volta Redonda por 2 a 1, com gols de Michael e Bruno Barra e conquistou a Taça Guanabara na noite deste sábado (24), no Maracanã. É a 23ª vez que o Rubro-Negro fatura a Taça Guanabara, o primeiro turno do campeonato estadual.

Os dois times já estavam classificados para a semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense, que também está colocado, joga no domingo (25) contra o Madureira e pode pular do quarto para o segundo lugar caso vença.

Após o título da Taça Guanabara, o Flamengo volta a pensar na Copa Libertadores. Os jogos da semifinal do Campeonato Carioca serão realizados nos dois próximos fins de semana...