Flamengo derrota o Resende em jogo atrasado da Taça Guanabara

O Flamengo fez substituições e, no segundo tempo, conseguiu marcar, aos 30 minutos, em jogada finalizada por Matheus Gonçalves - camisa 40. Na sequência, aos 33 minutos, foi a vez de André Luiz fazer o segundo gol do rubro-negro. Os dois jogadores entraram em substituição a Igor Jesus e Wesley, respectivamente. Placar final foi de 2 a 0 para o Flamengo.

O 1º tempo, apesar de o rubro-negro dominar e criar oportunidades, a defesa do Resende, fechada com cinco jogadores, não deixou o Flamengo marcar nenhum tento, como na cobrança de falta feita por Marinho e defendida pelo goleiro Jefferson, que foi a melhor chance da etapa inicial.

