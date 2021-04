Flamengo derrota o Palmeiras e se consagra bicampepão da Supercopa

O Flamengo levou a melhor e conquistou a taça da Supercopa após disputa decidida nos pênaltis na tarde desse domingo (11), no estádio Mané Garrincha no Distrito Federal. Este é o segundo título do campeonato que o Fla leva para casa, em 2020 a equipe também levantou a taça.

No primeiro tempo rubro-negro conseguiu emplacar dois gols em cima do Verdão, mas no segundo, o oponente reagiu e em um gol de pênalti deixou tudo igual.

Houve desentendimento entre as comissões técnicas dos dois times e Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, chegou a ser expulso da área de jogo.

Sem definição no placar, o resultado foi levado para os pênaltis em sequência ainda mais disputada, mas o Flamengo conseguiu marcar seis gols e o no fim, o Palmeiras amargou a derrota.