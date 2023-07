Flamengo demite preparador físico que agrediu Pedro com soco

O preparador físico Pablo Fernández foi demitido pela diretoria do Flamengo após agredir o atacante Pedro com um soco no rosto, dentro do vestiário da Arena Independência, em Belo Horizonte, após a vitória do Rubro-negro por 2 a 1 sobre o Atlético-MG..

A decisão da demissão foi comunicada ao argentino no começo da noite de domingo, logo após o incidente. Pablo Fernández era uma figura importante na comissão técnica de Jorge Sampaoli.

Após a agressão, Pablo e Pedro prestaram depoimento na delegacia e o atacante precisou fazer exame de corpo de delito para registrar o caso. Além de sua função como preparador físico, Pablo Fernández tinha voz ativa nas decisões da equipe e inclusive ministrava treinos no Ninho do Urubu.

A situação de Marcos Fernández, filho de Pablo e também membro da comissão técnica, ainda está indefinida. Enquanto isso, o vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel se reunirão com Jorge Sampaoli para discutir o futuro do técnico, que foi escolhido por Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, há pouco mais de quatro meses.

O presidente, que está em Miami para compromissos com o Inter Miami e o Real Madrid, tem participado das discussões por telefone e sua opinião será levada em conta. Questões jurídicas e o bom desempenho do time na atual fase também são fatores que pesam na balança da tomada de decisão.

Pablo Fernández chegou ao Rio de Janeiro no domingo pela manhã e, em nota oficial, pediu desculpas a Pedro.