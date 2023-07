Flamengo demite preparador físico que agrediu o atacante Pedro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo demitiu Pablo Fernández, preparador físico que agrediu o atacante Pedro. A direção comunicou a saída na noite deste domingo (30).

A decisão sobre a demissão já havia sido tomada ao longo do dia. A informação sobre a oficialização do adeus foi publicada, inicialmente, pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

Um dos pontos que pesou foi que o clima para permanência de Pablo já não existia mais.

Ainda haverá uma reunião para definir o futuro do técnico Jorge Sampaoli, mas, no momento, há uma tendência dele ficar.

Em nota publicada mais cedo, Pablo Fernández admitiu a agressão e pediu desculpas "a Pedro, aos colegas e ao Flamengo".

Veja na íntegra:

"Eu poderia começar essas palavras de mil maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas. Ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo.

Entrei no vestiário muito chateado, querendo resolver logo a situação e fiz errado. Foi planejado que hoje seria um dia de folga. É uma pena, porque eu gostaria de poder, primeiro, falar sobre isso pessoalmente com todos os funcionários do clube. Senti-me muito magoado com uma situação e reagi da pior forma.

Estive pensando sobre o que aconteceu por horas e gostaria de poder voltar no tempo. Mas não se pode. O que existe é o presente e o futuro. Isso é pedir perdão e tentar novamente. Todas as vezes que for necessário. Lamento e gostaria de corrigir.

A alta competição geralmente tem coisas que nos fazem mal. Situações de alto estresse que nos fazem reagir e pensar mal. Não pretendo situar esse contexto como uma desculpa, mas como uma explicação.

Definitivamente, se eu tivesse divergências com o Pedro deveria tê-las resolvido em outro momento e de outra forma. Vou tentar fazer isso acontecer. Vou trabalhar para mudar e ser melhor".