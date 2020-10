Flamengo busca empate para garantir 1º lugar na Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, o Flamengo enfrenta o Junior Barranquilla nesta quarta-feira (21), às 21h30, no Maracanã, pela última rodada do Grupo A. O time brasileiro joga por um empate para assegurar a liderança da chave.

Com 12 pontos em cinco partidas, o Flamengo tem três de vantagem sobre o Independiente del Valle, o vice-líder do Grupo A. Como o saldo de gols de ambos é igual (4), o time rubro-negro depende de mais um ponto para não ser ultrapassado pelos equatorianos. A primeira colocação na chave dá o direito de enfrentar no mata-mata um time que ficou em segundo lugar na primeira fase, além de poder fazer a segunda partida em casa.

Para enfrentar o Junior, o Flamengo deve preservar alguns atletas. O time de Domènec Torrent está passando por uma grande maratona de jogos e precisa providenciar descanso para alguns deles. No fim de semana, a equipe rubro-negra tem confronto direto com o Internacional que vale a liderança do Campeonato Brasileiro.

Com isso, os laterais Isla e Filipe Luís, os volantes Willian Arão e Thiago Maia e o centroavante Pedro devem ser poupados. Eles se unem aos desfalques certos de Gabigol, Arrascaeta, Gustavo Henrique e Diego Alves, todos contundidos. A dúvida na escalação está na defesa, já que Rodrigo Caio ainda não está 100% para voltar a atuar.

Léo Pereira está disponível, mas os novatos Natan e Gabriel Noga também têm chance de atuar. As demais novidades são os laterais Matheuzinho e Renê, o meio-campista Diego, o centroavante Lincoln e o atacante Vitinho, que deve jogar outra vez mais recuado, fazendo a função que era de Arrascaeta.

O Junior Barranquilla não chega ao Maracanã sem pretensões. O time colombiano tem uma pequena chance de classificação para as oitavas de final. Para isso, precisa ganhar do Flamengo, torcer para o Del Valle ser derrotado pelo Barcelona de Guayaquil e tirar um saldo de seis gols de diferença.

A possibilidade mais provável, porém, é assegurar um lugar na Copa Sul-Americana. Com seis pontos, o Junior tem três de vantagem para o Barcelona e depende de um empate para obter a vaga que é destinada ao terceiro colocado de cada chave.

FLAMENGO

Hugo; Matheuzinho, Rodrigo Caio (Natan), Léo Pereira (Gabriel Noga), Renê; Gerson, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho; Lincoln, Bruno Henrique. T.: Domènec Torrent

JUNIOR BARRANQUILLA

Sebastián Vieira; Piedrahita, Rosero, Mera, Fuentes; Cárdenas, Pico, Cetré, González; Teo Gutiérrez, Borja. T.: Luis Amaranto Perea

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30 desta quarta-feira

Juiz: Patricio Loustau (ARG)