Flamengo brilha na estreia de Tite, vence o Cruzeiro e se aproxima do Z-4

Na estreia de Tite como treinador, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 no Mineirão nesta quinta-feira (19). Com gols de Ayrton Lucas e Pedro, marcados em um intervalo de dois minutos no final do primeiro tempo, a equipe carioca conquistou três pontos jogando como visitante e alcançou a terceira posição na tabela. A equipe mineira, que não tem vitórias no estádio em 2023, foi alvo de vaias e protestos da torcida contra Ronaldo.

Com essa vitória fora de casa, o Flamengo entrou no G-4 e subiu para a terceira posição, totalizando 47 pontos. Agora, o Rubro-Negro está a 11 pontos de distância do líder da competição, o Botafogo.

Enquanto isso, o Cruzeiro enfrenta uma sequência de quatro jogos sem vitória no campeonato e está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, ficando ainda mais perto da possibilidade de ser rebaixado.