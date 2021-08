Flamengo bate o Sport por 2 a 0 e fica a um ponto do G-4 do Brasileiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo recebeu neste domingo (15) o Sport e fez o seu dever de casa no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Com gols de Bruno Henrique e Everton Ribeiro, a equipe venceu por 2 a 0, chegou aos 27 pontos e ficou a um do RB Bragantino, time que fecha o G-4 do Brasileiro. O Fla tem dois jogos a menos.

A vitória rubro-negra foi construída com certa tranquilidade e o placar poderia ter sido mais elástico se a equipe acelerasse um pouco mais. Com uma atuação segura, os donos da casa fizeram o suficiente para bater um rival que pouco assustou.

De olho no tri da Libertadores, o Fla encara na quarta (18) o Olimpia (PAR), às 19h15, no Mané Garrincha. Já o Leão volta a campo no domingo (22), quando a equipe recebe o São Paulo, 20h30, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão.

JOGO

O Flamengo se manteve fiel ao seu estilo e tratou de amassar o Sport em seu campo de defesa. Com movimentação intensa dos homens de frente e a passagem frequente de Isla, o time dominou as ações ofensivas e construiu com tranquilidade a sua vitória em Volta Redonda. Sem grandes problemas, Léo Pereira e Bruno Viana cumpriram atuação segura e o time passou novamente sem ser vazado.

Retraído desde o primeiro minuto de jogo, o Sport deu ao Fla tudo o que os cariocas mais gostam: campo para jogar. Presos na defesa e falhos na marcação, os pernambucanos tiveram muita dificuldade de construção e foram tranquilamente anulados pelo rival, que teve facilidade para penetrar no campo do rival. Não fosse uma bola chutada na trave de Diego Alves e uma defesa do goleiro, os visitantes não teriam levado perigo algum.

Aos 10 do primeiro tempo Arrascaeta cruzou e Bruno Henrique cabeceou para abrir a contagem. Aos 18, João Gomes bateu forte para ampliar, mas o VAR anulou após apontar impedimento na revisão do lance. Com um minuto do segundo tempo, Everton Ribeiro bateu, a bola bateu em Ronaldo Henrique e traiu Maílson.

Flamengo: Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Bruno Viana , Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes (Max), Willian Arão, Everton Ribeiro (Michael) e Arrascaeta (Vitinho); Bruno Henrique (Lázaro) e Pedro. Técnico: Renato Gaúcho.

Sport: Maílson; Hayner, Marcão, Sabino e Chico (Sander); Zé Welison (Thiago Lopes), Ronaldo Henrique, Paulinho Moccelin, Thiago Neves (Hernanes); Gustavo (Everton Felipe) e Mikael (Tréllez). Técnico: Umberto Louzer.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2X0 SPORT

Competição: Brasileiro

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Dia: 15 de agosto de 2021, às 16h

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Cartões amarelos: Ronaldo Henrique (SPO); Bruno Henrique, Matheuzinho, Willian Arão (FLA)

Gols: Bruno Henrique, do Flamengo, aos 10 minutos do primeiro tempo; e Everton Ribeiro, do Flamengo, a 1 minuto do segundo tempo.