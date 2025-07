Flamengo bate o Atlético-MG por 1 a 0 com gol de Léo Ortiz no Maracanã

As duas equipes se reencontram na próxima quinta-feira, agora pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto será uma reedição da final da edição passada, vencida pelo Flamengo.

Com o tropeço do Cruzeiro diante do Ceará, o Flamengo precisava apenas empatar para assumir a ponta da tabela pelo saldo de gols, mas a vitória garantiu vantagem de dois pontos sobre o segundo colocado. O Atlético-MG, por sua vez, segue com 20 pontos e caiu para a 13ª colocação, quatro posições abaixo de onde iniciou a rodada.

A partida teve um primeiro tempo intenso e equilibrado, com boas chances para ambos os lados. Na etapa final, o ritmo caiu, mas o Rubro-Negro conseguiu o gol da vitória em bola parada, com Léo Ortiz marcando de cabeça.

O Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste domingo (27), no Maracanã, e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.