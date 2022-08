Flamengo avança à semifinal da Libertadores com nova vitória sobre o Corinthians

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A exemplo de como foi no jogo de ida entre Flamengo e Corinthians, o meia uruguaio Arrascaeta voltou a ser decisivo e o time rubro-negro confirmou sua classificação à semifinal da Libertadores com mais uma vitória sobre os corintianos, por 1 a 0.

Depois de vencer o duelo de ida por 2 a 0, em Itaquera, onde o meia uruguaio abriu o placar com um bonito gol, a equipe carioca somou 3 a 0 no agregado. No Maracanã, o armador não balançou a rede, mas foi dele a assistência para Pedro definir o placar, já aos sete da etapa final.

O Corinthians ainda terminou a partida com um jogador a menos quando Bruno Méndez foi expulso, aos 24 do segundo tempo, quando o árbitro foi chamado pelo VAR (árbitro de vídeo) para conferir uma falta que o defensor fez na entrada da área. O juiz considerou que Méndez impediu uma chance clara de gol ao desviar a bola com o braço.

Sob o comando do português Vítor Pereira, o time paulista se despede da competição com somente duas vitórias, ambas na primeira fase, além de cinco empates e três derrotas. Os corintianos marcaram apenas cinco gols no campeonato e sofreram sete.

Na próxima fase, o Flamengo vai encarar o vencedor do confronto argentino entre Talleres e Vélez. No jogo de ida, o Vélez venceu por 3 a 2 em casa. O duelo de volta será nesta quarta-feira (10), às 21h30.

Também nesta quarta, a Libertadores terá um novo confronto brasileiro. No Allianz Parque, o Palmeiras encara o Atlético-MG, às 21h30. No duelo de ida, houve um empate por 2 a 2, em confronto marcado por uma reação da equipe paulista, que chegou a estar perdendo por 2 a 0.

Em caso de um novo empate, a decisão da vaga na semifinal será nos pênaltis.

FLAMENGO

Santos; Rodinei (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes (Diego), Thiago Maia (Vidal), Éverton Ribeiro (Victor Hugo) e Arrascaeta; Gabi e Pedro (Everton Cebolinha). Técnico: Dorival Jr.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Roni (Giuliano) e Fausto Vera (Renato Augusto); Adson (Balbuena), Willian (Gustavo Mosquito) e Yuri Alberto (Róger Guedes). Técnico: Vítor Pereira.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ

Público: 68.418 presentes (62.082 pagantes)

Renda: R$ 5.387.254,50

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Richard Trinidade (URU) e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Leodan Gonzalez (URU)

Cartões Amarelos: Léo Pereira (FLA); Raul Gustavo (COR)

Cartão Vermelho: Bruno Méndez (COR)

Gol: Pedro (FLA), aos 7'/2ºT.