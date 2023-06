Flamengo avança e encaminha a contratação do volante Allan, do Atlético-MG

Para esta janela, o clube da Gávea já anunciou um acerto com o goleiro De Rossi e com o atacante Luiz Araújo

O volante é um desejo do técnico Jorge Sampaoli, e pode se tornar em breve um dos reforços do Rubro-Negro desta janela.

Torcedores do Atlético-MG chegaram a pendurar uma faixa em protesto à possível negociação. "Inadmissível vender o Allan para o filho da Globo e Wright. Que o responsável seja colocado pra fora do Galo".

No início do mês, o Rubro-Negro havia subido os valores e oferecido 9 milhões de euros (R$ 47,4 milhões), mais um montante por metas, por 100% dos direitos econômicos, como informou o blog Mercado da Bola, do UOL.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo avançou nas negociações e encaminhou a contratação do volante Allan, do Atlético-MG.

