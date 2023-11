Flamengo atropela Palmeiras e vence de 3 a 0 no Maracanã

O Flamengo atropelou o Palmeiras ao vencer por 3 a 0, nesta quarta-feira (8), no Maracanã. A partida foi válida pela 33ª rodada do Brasileirão.

Com a vitória, o rubro-negro chega a 56 pontos e briga pelo título, ficando atrás do líder Botafogo que tem 59 pontos e do vice-líder Palmeiras com 59. O Flamengo dominou o jogo e venceu com tranquilidade, sob o domínio de Tite, com dois gols de Pedro e um de Arrascaeta.

O Rubro-negro volta ao campo para o clássico contra o Fluminense, no sábado (11), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Já o Palmeiras vai enfrentar o Inter, na Arena Barueri, no mesmo dia, às 21h.