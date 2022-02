Flamengo atropela Botafogo e chega à 2ª posição do Carioca

O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 1, e encostou no Fluminense, líder do Campeonato Carioca. Os gols do Rubro Negro foram de Pedro, Gabigol e Arrascaeta. Leo Pereira marcou contra nos minutos finais.

Com o resultado, o Flamengo foi a 19 pontos e assumiu a segunda colocação, com dois pontos atrás do Fluminense e está próximo da classificação à semifinal do Estadual.

Na próxima rodada, o Botafogo visita a Portuguesa-RJ, no Luso-Brasileiro, enquanto o time da Gávea recebe o Resende, no Nilton Santos.