Flamengo arranca empate com o Racing na Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Racing e Flamengo empataram por 1 a 1, nesta terça-feira (24), no Cilindro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Cilindro. O resultado, que teve gols de Fértoli e Gabigol deixa a disputa aberta para a volta no Maracanã.

Os argentinos começaram o duelo em Buenos Aires a mil por hora, abriram o placar aos 12 do primeiro tempo, mas o ímpeto dos mandantes foi logo freado pelos rubro-negros, que empataram dois minutos depois.

O Rubro-negro apresentou muitas falhas defensivas, porém teve algumas oportunidades quando conseguiu colocar a bola no chão. O Racing, por sua vez, pressionou, apostou em uma marcação forte e teve dois gols corretamente anulados pela arbitragem (o Flamengo também teve um). A tarefa do Fla foi ainda mais dificultada após a expulsão de Thuler, expulso aos 36 do 2º tempo.

Sem compromissos no fim de semana, o Rubro-negro tem um tempo livre até o reencontro contra o rival argentino. Na próxima terça (1), as equipes voltam a se enfrentar, 21h30, no Maracanã.

Muito cobrado nos últimos tempos por atuações abaixo do que se espera para um jogador com a sua capacidade, Bruno Henrique foi o grande destaque do Fla em Avellaneda. Aberto pelo lado esquerdo, o camisa 27 ganhou quase todos os confrontos diretos, deu uma assistência para Gabigol empatar e, em linda jogada individual, acertou o travessão e quase virou o jogo.

Já a dupla de zaga formada por Léo Pereira e Thuler esteve insegura e deu muitos sustos no torcedor. Com dificuldades na saída de bola, os zagueiros ainda sofreram com a exposição e a marcação forte que o Racing imprimiu desde sua linha de ataque. Não bastasse a dificuldade por baixo, o setor defensivo também sofreu com as bolas altas que buscavam López.

Com Renê improvisado, o lado esquerdo de ataque azul e branco foi sempre perigoso. Para piorar, Thuler foi expulso e deixou o time com 10 quando o Flamengo ensaiava uma reação. Do banco de reservas, Natan reclamou e também foi para o chuveiro mais cedo.

O Flamengo fez um jogo de altos e baixos em Avellaneda e não conseguiu manter um padrão alto de atuação na Argentina. O Rubro-negro sofreu da já conhecida fragilidade defensiva e teve dificuldades para quebrar as linhas do rival. Com o jogo quase que concentrado pelos lados, o Fla sentiu falta falta de uma boa jornada dos homens de meio, que fizeram o time melhorar quando conseguiram se soltar um pouco mais. A equipe subiu com a entrada de Vitinho, que deu mais dinâmica ao time e criou boas oportunidades.

Quem imaginou que o Racing seria um time reativo se enganou. O time da capital argentina adiantou sua marcação e colocou o Flamengo em apuros. Quando conseguiu imprimir o ritmo, os donos da casa empurraram o Fla para seu campo de defesa e forçaram o adversário ao erro. O time de Beccacece construiu lances e levou perigo para Diego Alves. Faltou, no entanto, pontaria e fôlego para suportar a a imposição física proposta pelo seu treinador.

O JOGO

Aos 12 do primeiro tempo, Fabrício Domínguez fez um carnaval pelo lado direito e cruzou para Fértoli bater entre Diego Alves e a trave para abrir a contagem.

Dois minutos depois, Bruno Henrique escapou pela esquerda, cruzou e Gabigol só conferiu.

Aos 3 da da etapa final, López marcou de cabeça, mas o juiz assinalou falta no início do lance.

Aos 14, Arrascaeta desempatou, mas o gol foi anulado após o VAR apontar impedimento de Vitinho. Aos 33 Reniero marcou, mas o juiz voltou a assinalar impedimento.

RACING

Arias; Fabrício Domínguez (Pillud), Sigali, Nery Domínguez, Mena; Soto, Matías Rojas, Miranda, Fértoli (Godoy); Reniero, Licha López. T.: Sebastián Beccacece

FLAMENGO

Diego Alves; Renê (Gustavo Henrique), Thuler, Léo Pereira, Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro (João Gomes), Arrascaeta (Diego); Bruno Henrique, Gabigol (Vitinho). T.: Rogério Ceni

Estádio: El Cilindro, em Buenos Aires (ARG)

Juiz: Alexis Herrera (VEN)

Cartões amarelos: Fabrício Domínguez, Sebastián Beccacece, Sigali (Racing); Gerson (Flamengo)

Cartões vermelhos: Martín Bressan (Racing); Thuler, Natan (Flamengo)

Gols: Fértoli, aos 12min do primeiro tempo (Racing); Gabigol, aos 14min do primeiro tempo (Flamengo)