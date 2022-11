Flamengo anuncia renovação de contrato de Filipe Luís até dezembro de 2023

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (14), a renovação do contrato do lateral-esquerdo Filipe Luís até dezembro de 2023. A permanência do jogador já estava encaminhada nos últimos dias e era uma das prioridades da diretoria no planejamento do próximo ano.

O acerto com o jogador prevê uma redução salarial e premiações por conquistas. Aos 37 anos, Filipe tinha contrato apenas até dezembro.

Ainda não se sabe se 2023 será o último ano de Filipe Luís como jogador profissional. Ele promete que vai vender caro a titularidade para o próximo reserva, que pode ser Ayrton Lucas, ainda em processo de negociações para permanecer ou não no Flamengo.

O jogador já tinha manifestado a vontade de permanecer no Flamengo, mas também se prepara para ser treinador. A ideia dele é estar no dia a dia do próprio clube da Gávea ou o Atlético de Madrid.

Filipe Luís chegou ao Flamengo no segundo semestre de 2019 e soma dez títulos. São duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e dois Cariocas.

O jogador soma 155 partidas com a camisa rubro-negra e quatro gols marcados.