Flamengo anuncia demissão de Rogério Ceni na madrugada

SÃO PAULO, SP, E TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou na madrugada deste sábado (10) a demissão do técnico Rogério Ceni.

"O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios", diz nota divulgada pelo Flamengo nas redes sociais às 2h46.

No jogo contra a Chapecoense, domingo (11), na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe será comandada por Maurício Souza, técnico das categorias de base.

Contratado em novembro de 2020, Ceni nunca foi unanimidade entre dirigentes e torcedores flamenguistas. Ainda assim, ele ajudou o time a conquistar o Campeonato Brasileiro de 2020, encerrado em fevereiro deste ano após paralisação por conta da pandemia de Covid-19.

Nesta temporada, o Flamengo também levantou a taça do Estadual do Rio (contra o Fluminense, na final) e da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras.

Com um dos elencos mais caros do futebol nacional, mas desfalcado pela Copa América, o time faz uma campanha irregular no Brasileiro deste ano. Em oito partidas, o Flamengo venceu quatro e perdeu outras quatro. É apenas o 12º colocado com 12 pontos, dez atrás do atual líder, o Palmeiras.

Fora os tropeços em campo, diante do Juventude, Red Bull Bragantino, Fluminense e Atlético-MG, há problemas no departamento de futebol do Flamengo. Na sexta (9), o clube demitiu Roberto Drummond, analista de desempenho da equipe, após ter sido vazado um áudio no qual ele faz criticas ao treinador.

Ceni comandou o treino da equipe nesta sexta (9), de preparação para o duelo contra Chapecoense, mas uma reunião entre o presidente do clube, Rodolfo Landim, e Marcos Braz, vice responsável pelo futebol, selou a saída do técnico. Em 45 jogos no comando do Flamengo, Ceni obteve 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas, um aproveitamento de 59%.