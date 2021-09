Flamengo anuncia contratação do zagueiro David Luiz até dezembro de 2022

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após uma longa negociação, o Flamengo, enfim, anunciou a chegada do zagueiro David Luiz, que assinou contrato com o Rubro-negro até dezembro de 2022. Com direito a uma imagem de um urubu com uma vasta cabeleira cacheada, marca registrada do atleta, o clube formalizou sua grande contratação para a temporada.

As partes chegaram a um acordo na sexta-feira (10) e fecharam toda a parte burocrática neste sábado (11). A formalização do acordo ocorreu em São Paulo, local da partida do Fla contra o Palmeiras.

O atleta estava livre no mercado da bola após sair do Arsenal e viu o acerto se aproximar depois de ver os planos de voltar ao Benfica frustrados. Fora do radar dos lusos, o defensor se entusiasmou com o projeto do Fla e não escondeu que a mobilização da torcida foi importante. Ele usará a camisa número 23 no Mengão.

Com o reforço de peso, o Rubro-Negro encerra seu ciclo de contratações. Antes da chegada do defensor, o clube havia acertado com Kenedy, cedido pelo Chelsea, e Andreas Pereira, emprestado pelo Manchester United. São três reforços seguidos agora de nível Premier League para o clube da Gávea.

O zagueiro chega a tempo de ser inscrito para a Copa Libertadores e a ideia é que ele seja integrado o quanto antes ao elenco dirigido por Renato Gaúcho.