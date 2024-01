Flamengo anuncia a contratação de Matias Viña, da Roma

O lateral será o quarto uruguaio do elenco rubro-negro, com De la Cruz, Arrascaeta e Varela. Ele é o segundo reforço da temporada.

Ele chegou aos Estados Unidos hoje e foi direto encontrar a delegação. No local de treino do Fla, já atendeu torcedores e se encontrou com Marcos Braz, Bruno Spindel e Rodolfo Landim, além dos companheiros.

Esse é o fim de uma novela que vem desde o ano passado. O Flamengo já estava acertado com o jogador desde dezembro, mas ainda não havia chegado a um acordo financeiro com a Roma.

