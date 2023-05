Flamengo anuncia acordo com o atacante Luiz Araújo até 2027

A contratação foi feita a pedido do técnico Jorge Sampaoli. Antes, o Flamengo tentou contratar Ângelo, do Santos, mas não conseguiu.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo oficializou o acordo com o atacante Luiz Araújo, do Atlanta United. O contrato do jogador passa a valer a partir de 1º de julho, quando abre a janela de transferências.

