Flamengo acerta a venda de atacante Rodrigo Muniz para o Fulham

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fulham (ING) levou a melhor na briga por Rodrigo Muniz e acertou a compra do atacante do Flamengo. Após o Middlesbrough formalizar uma proposta de compra, os britânicos desistiram de tentar o empréstimo e acenaram com a aquisição. O clube vai pagar 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 48 milhões), e o Flamengo manteve 20% de uma futura venda. A informação da concretização da venda foi publicada inicialmente pelo jornal "O Dia" e confirmada pelo UOL Esporte.

A transação foi costurada após encontros do vice de futebol Marcos Braz e do diretor Bruno Spindel, que estão em Lisboa e mantiveram contato com os interessados ao longo dos últimos dias.

Recentemente, o Al Nasr, da Arábia Saudita, tentou o negócio e ofereceu altos salários ao jogador. Os sauditas estavam dispostos a pagar 4 milhões de euros (R$ 24,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta, que tem contrato com o Fla até maio de 2024. A negociação, no entanto, não avançou.

Muniz e seus agentes foram seduzidos pela possibilidade de ir para o principal mercado do futebol mundial e o técnico português Marco Silva, do Fulham, fez muita força pela transação.