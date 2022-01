Flamengo acerta a contratação de Marinho, agora ex-Santos

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo acertou a contratação do atacante Marinho, agora ex-Santos, nesta quinta-feira (27). A reportagem apurou que os valores da compra giram em torno de R$ 8 milhões.

O time alvinegro priorizava uma negociação para o exterior, mas não recebeu nada concreto até então. O atacante sonhava em atuar nos Emirados Árabes Unidos, porém gostou da possibilidade do Flamengo. As sondagens recentes de clubes da Arábia Saudita não viraram propostas.

O Santos sabe do risco de vender Marinho e vê-lo brilhar no Flamengo, como ocorreu com Bruno Henrique, mas se viu sem muita saída.

O atacante tem contrato até dezembro de 2022 e fará 32 anos em maio. A partir de julho, ele poderia assinar um pré-acordo com qualquer clube para sair de graça em 2023 —e o desejo do atleta era buscar outra equipe já.

O time paulista entende que não adiantava manter Marinho se o foco dele já não estava na Vila Belmiro. Além disso, o Santos não tinha condições financeiras de melhorar o atual contrato do jogador.

Marinho já pediu aumento e plano de carreira publicamente. Ele recebia um dos maiores salários do elenco. O Santos nunca fez qualquer proposta de renovação a ele. Havia um desgaste de ambos os lados.

No Flamengo, Marinho receberá mais do que no Santos e menos que no mundo árabe. Depois de um 2021 de baixo rendimento após ser o "Rei da América" em 2020, o atacante crê que precisava de um bom contrato em busca da independência financeira.

O Flamengo já procurava um ponta desde o retorno de Kenedy para o Chelsea, da Inglaterra. A busca se intensificou com a venda de Michael ao Al Hilal, da Arábia Saudita, por cerca de R$ 45,5 milhões.

Em 2015, Marinho, então destaque no Vitória, quase foi contratado, mas foi para o Changchun Yatai, da China. No fim de 2018, ele afirmou em vídeo vazado por um amigo que gostaria de ser emprestado pelo Grêmio ao Fla: "É só chegar". Ele chegou ao Santos em maio de 2019.