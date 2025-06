Flaco López marca, ganha moral e se empolga para enfrentar Lionel Messi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acionado no intervalo pelo técnico Abel Ferreira, Flaco López fechou a vitória por 2 a 0 do Palmeiras sobre o Al Ahly, nesta quinta-feira (19), pela Copa do Mundo de Clubes. O argentino substituiu Vitor Roque, teve desempenho superior ao do titular e passou a viver a expectativa de ganhar a posição.

"Como a gente ganhou, tudo fica lindo", afirmou o atacante, que se recusou a fazer uma campanha pública pela vaga e preferiu valorizar o conjunto alviverde. "Às vezes, quando não conseguimos o resultado, todo o trabalho fica esquecido. Nós trabalhamos muito. Hoje, a vitória veio, e o trabalho do treinador será valorizado. O mister respeita todos os atletas. Todos querem jogar."

A próxima partida do Palmeiras no Mundial será contra o Inter Miami, na segunda-feira (23), em Miami Gardens. Se for escalado, Flaco terá pela frente um compatriota famoso, o que o empolga. "Para mim, vai ser lindo. Jogar contra um ídolo como Messi será muito interessante", declarou o centroavante.

Com o gol marcado contra o Al Ahly, López se igualou a Estêvão na artilharia do clube alviverde na temporada, com 11 bolas na rede cada um. O atleta de 24 anos do comandante ganhou elogios do comandante, mas também recebeu reprimenda por uma chance perdida na pequena área. Após cruzamento rasteiro da esquerda, ele tentou a finalização de pé esquerdo e não acertou a bola.

"Quando fomos buscar o Flaco, foi pelas características. Ele é forte no jogo de cabeça, um jogador alto, rápido, canhoto, o que não é fácil encontrar, mas tem uma coisa que tem que melhorar, só o tempo vai ajudar: é a maturidade. Ele é um rapaz espetacular, mas é distraído", afirmou Abel Ferreira.

"Sabe aquela bola em que ele falhou? Eu pergunto: ‘O que tem que fazer?’. Ele responde ‘Professor, era com o pé direito’. Digo: ‘Se treinas, por que não fazes?’. Quando a bola vem da esquerda, é com o pé direito. Por isso falo da paciência. Ele é jovem, completo. Precisa de tempo", observou o treinador.