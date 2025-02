Fla vence Vasco com confusão no fim, garante vaga na semi e complica rival

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Flamengo está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro venceu o Vasco na noite deste sábado (15), no Maracanã, e assegurou a vaga com uma rodada de antecedência. O triunfo por 2 a 0 foi construído em cobrança de pênalti de Bruno Henrique e um golaço de Cebolinha.

No fim do jogo, Wesley e Vegetti se estranharam.

Com o resultado, o time do técnico Filipe Luís chegou a 20 pontos e não sai mais do G4 - só pode ser ultrapassado pelo Volta Redonda. O Cruz-Maltino, por outro lado, permanece com 14 e vê a situação ficar bem mais complicada no torneio.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Maricá, no Maracanã, no sábado. No domingo, o Vasco tem o clássico com o Botafogo em São Januário.

Como foi o jogo

O Flamengo começou o jogo melhor que o Vasco, e foi superior durante todo o primeiro tempo. Apesar de sentir a ausência de Gerson, suspenso, a equipe soube se impor em campo e empurrou o time de Carille para o campo de defesa, levando perigo a Leo Jardim em diversas oportunidades.

A movimentação de Danilo fez do lado direito um dos mais perigosos, com liberdade para avanços de Wesley, que ligava tramas com Plata. Na outra ala, sem um lateral de oficio, o Fla tentava vantagem numérica e via em Michael a válvula de escape. Apesar da superioridade, o Fla foi para o intervalo com uma vantagem mínima - a equipe rubro-negra achou espaço facilmente na defesa cruz-maltina, Plata invadiu a área e foi derrubado. Bruno Henrique abriu o placar.

O time de São Januário, por outro lado, teve alguns poucos lampejos, mas nada que tenha feito Rossi suar a camisa. A principal estratégia se limitou apenas em ligações diretas, mas o Vasco não conseguia nem sequer segurar a bola no ataque. O meio de campo foi um setor nulo, com espaço no momento de marcar e sem operação no momento de criar.

No retorno para o segundo tempo, Carille mudou o esquema, e alinhou uma espécie de 3-5-2, com Zuccarello caindo pela direita para explorar as costas de Varella. Deu certo, e o Vasco conseguiu ter mais presença no ataque, além de chances mais claras - Vegetti acertou o travessão.

A pressão cruz-maltina fez Filipe Luís mudar o Flamengo: entraram Léo Ortiz -Léo Pereira caiu para a ala esquerda-, Allan e Luiz Araújo. A equipe da Gávea passou a levar perigo em bolas acionadas em velocidade, nas costas da defesa.

Com o placar desfavorável, Carille "abriu" o time na reta final e colocou Payet na vaga do volante Hugo Moura. O Cruz-Maltino teve, assim, por alguns minutos, Payet e Coutinho juntos em campo, mas não foi o suficiente. Pelo contrário. O Flamengo achou espaço para fazer o segundo, em um golaço de Cebolinha.

Confusão em campo e na arquibancada

No fim, o tempo fechou entre os jogadores e na arquibancada. Integrantes de Flamengo e Vasco trocaram empurrões em campo, e houve tentativa de invasão do gramado por parte de um grupo de torcedores do Vasco. Policiais militares tiveram de fazer uma intervenção.

Lances importantes

Por cima. Aos 5 minutos do 1º tempo, Arrascaeta cobrou falta em direção à grande área. Léo Pereira, atrás da marcação, cabeceia, mas manda por cima do gol.

Assustou. Aos 13 minutos do 1º tempo, Michael deixou a marcação de Puma Rodríguez na saudade e tentou chute sem ângulo. A bola bateu na rede pelo lado de fora.

Arrascaeta zagueiro? Aos 24 minutos do 1º tempo, Wesley balançou na frente da zaga e cruzou para a área. A bola ia em direção ao gol e Arrascaeta tentou o desvio, mas acabou afastando da área.

1x0. Aos 31 minutos do 1º tempo, Bruno Henrique abriu o placar em cobrança de pênalti. Plata sofreu falta dentro da área.

Passou perto. Aos 7 minutos do 2º tempo, Coutinho abriu espaço e acionou Zuccarello. O jovem dominou e chutou de fora da área. A bola saiu com perigo à direita do gol do Rossi.

No travessão. Aos 17 minutos do 2º tempo, Puma recebeu em velocidade, foi à linha de fundo e cruzou. Vegetti cabeceou e carimbou o travessão.

Golaço. Aos 43 minutos do 2º tempo, Cebolinha recebeu na ponta da área, bateu colocado e ampliou o placar para o Flamengo.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 VASCO

Competição: Campeonato Carioca

Data e hora: 15 de fevereiro de 2025, às 21h45

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Filemon Soares

VAR: Philip Georg Bennett

Cartões amarelos: Varela, Cebolinha (FLA); Maurício Lemos, Cocão (VAS)

Cartões vermelhos: -

Gols: Bruno Henrique, do Flamengo, aos 31'/1ºT; Cebolinha, do Flamengo, aos 43'/2ºT

Flamengo: Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela (Léo Ortiz); Pulgar, Evertton Araújo (Allan) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Plata, Michael (Cebolinha) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton (Victor Luis); Hugo Moura (Payet), Mateus Carvalho e Tchê Tchê (Paulinho); Philippe Coutinho, Zuccarello (Jean David) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille