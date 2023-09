Fla: Sampaoli vive nova frustração e segue sem títulos nacionais no Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Jorge Sampaoli perdeu a Copa do Brasil com o Flamengo e vive nova frustração, após trabalhos sem sucesso no Santos e no Atlético-MG.

ISOLAMENTO

O Flamengo de Sampaoli tem 39 partidas, 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas. Depois da derrota no jogo de ida, a equipe não conseguiu reverter o resultado para sair com a primeira taça da temporada: empatou com o São Paulo por 1 a 1.

Sob o comando de Sampaoli, o Flamengo já tinha sido eliminado da Libertadores de forma problemática, ao levar a virada no confronto com o Olimpia, fora de casa.

Na avaliação do treinador, o ambiente pesado se dá pela crise que já existia antes da chegada dele e também pela alta pressão pelos anos anteriores terem sido vitoriosos. O argentino disse várias vezes que não conseguiu deixar o time como gostaria.

Isolado no dia a dia do Ninho do Urubu, o treinador deve ter a saída decretada em breve. No entanto, deixa o clube com um importante título pessoalmente e também para o seguimento do Flamengo visando 2024.

A promessa da diretoria a ele era de permanência somente até o segundo jogo da final. Ele era protegido apenas pelo presidente Rodolfo Landim, que ia contra o restante do comando do futebol.

OS OUTROS TRABALHOS

O argentino está no terceiro trabalho no país. Ele já havia treinado o Santos, em 2019, e o Atlético-MG, em 2020. Os trabalhos geraram apenas uma conquista estadual em Minas Gerais.

No Peixe, Sampaoli durou 63 jogos. Foram 35 vitórias, 13 empates e 15 derrotas. Na época, o próprio treinador pediu demissão e entregou o caso aos departamentos jurídico e de RH. A saída naquele momento era considerada iminente.

A relação desgastada com o presidente José Carlos Peres e os problemas com a montagem do elenco para a temporada seguinte pesaram. O Santos não poderia fazer grandes investimentos.

No Atlético-MG, Sampaoli ficou por 39 jogos. Foram 22 vitórias, oito empates e nove derrotas. Lá, venceu o Campeonato Mineiro 2020, ao derrotar a equipe do Tombense na decisão.

Ele chegou a brigar pela liderança do Brasileirão, mas teve muitos tropeços na reta final, saindo apenas com a vaga na Libertadores de 2021. Depois, recebeu convite para trabalhar na França, dirigindo o Olympique. Com desgaste interno, decidiu sair.