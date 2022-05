Fla inicia semana 'mais leve', e Sousa mira dias tranquilos até clássico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O clima no Flamengo ainda está longe de ser tranquilo, mas certamente é mais leve, ao menos nos bastidores, depois da vitória por 1 a 0 sobre o Goiás no sábado (21), seguida da 'mea culpa' do técnico Paulo Sousa e dos dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel em relação ao Caso Diego Alves, assunto que dominou o noticiário rubro-negro na semana passada.

Com panos quentes colocados no imbróglio entre o técnico e o veterano goleiro, que não se pronunciou, Paulo Sousa mira dias menos turbulentos na Gávea para focar em armar o time para os próximos compromissos sem ser afetado por problemas extracampo.

Nesta semana o Flamengo, com classificação e liderança do Grupo H garantidas na Libertadores, cumpre tabela nesta terça-feira (24), às 21h30, quando recebe o Sporting Cristal-PER no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos.

As atenções dos próximos dias, portanto, estarão mais voltadas ao clássico contra o Fluminense, no domingo (29), às 18h, também no Maracanã (o mando é do Flu), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de toda a crise envolvendo elenco e departamento de futebol nos últimos dias, Paulo Sousa foi respaldado pela diretoria no cargo, mas parece longe de conquistar o torcedor rubro-negro. Vaias e pedidos pelo retorno de Jorge Jesus são constantes nos duelos no Maracanã, por exemplo.

"Somos homens, tudo que a gente tem que resolver é lá dentro, conversando, pelo bem do Flamengo. Isso é o mais importante. O Mister sabe que temos um grupo em que jogadores têm opinião forte. O mais importante, sempre sendo leal. Olho no olho, para que a gente possa pensar no bem do Flamengo", disse Rodrigo Caio, um dos líderes do time, após o jogo contra o Goiás.

Dentro de campo, o Flamengo garantiu as vagas na Libertadores e na Copa do Brasil, além de ter conseguido um respiro após o início ruim no Brasileiro. O clube rubro-negro não perde há quatro jogos (vitórias contra Altos, Universidad Católica-CHI e Goiás e empate com o Ceará).

Nesta terça, o time deve ir a campo com a seguinte escalação: Hugo; Ayrton Lucas (Filipe Luís), Rodrigo Caio, Pablo e Isla; Thiago Maia (Arão), João Gomes, Arrascaeta e Lázaro; Pedro e Gabigol.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta terça (24)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Transmissão: SBT e ESPN